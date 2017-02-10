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11 Февраля 2017 15:11

Матчевая встреча Беларусь - Нидерланды. Болеем за наших на "Беларусь 5"

На пути в полуфинал Кубка Федерации. Женская сборная Беларуси по теннису в эти минуты на "Чижовка-Арене" проводит матчевую встречу с командой Нидерландов. Первая игра уже завершилась. Александра Саснович в непростом трехсетовом поединке обыграла Михаэллу Крайчек, 4:6, 6:3, 6:2. Белоруски повели, 1:0. В эти минуты на корте Арина Соболенко и Кики Бертенс. Прямая трансляция с "Чижовка-Арены" на "Беларусь 5". Завтра матч Беларусь - Нидерланды продолжится двумя одиночными и одной парной встречами.