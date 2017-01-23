23 Января 2017 18:46

Мужская сборная Беларуси по гандболу имеет много перспектив на будущее. На чемпионате мира, который белорусские гандболисты завершили на стадии 1/8 финала, отличную игру показали молодые игроки, в том числе Артем Королек. Вообще выход в плей-офф мирового первенства - значительное достижение.

В "Матчболе" тему продолжит Андрей Козлов. Всю прошедшую неделю "Матчбол" следил за игрой мужской сборной Беларуси по гандболу. Наши парни принимали участие в чемпионате мира и показали результат, которого ждали все любители белорусского спорта, но не говорили об этом вслух.

Так случилось, что ключевым матчем группового раунда для сборной Беларуси стала последняя игра. Команда Венгрии считается довольно сильной, но на этот раз все сложилось в пользу нашей сборной.

Мячи забрасывали не только атакующие гандболисты, но и отлично сыграл голкипер белорусов Вячеслав Солдатенко.

В 1/8 финала белорусов ждали сильные шведы. Наши ребята и так прыгнули выше головы - вышли в плей-офф. Против Швеции парни Юрия Шевцова показали качественную игру, но, к сожалению, уступили.

Чемпион начинает подготовку. Борисовский БАТЭ, наполненный уже не первый год чемпионскими амбициями, впервые в этом году вышел на футбольный газон. По традиции с новыми футболистами, но основной состав, безусловно, лучшей белорусской команды последних лет сохранился.

Футболисты БАТЭ начинают подготовку в Жодино. Состав команды изменился, но не кардинально. Борисов, например, покинули Николай Сигневич и Виталий Гайдучик. А переехали в Минскую область молодые и талантливые футболисты. В том числе Евгений Березкин из новополоцкого "Нафтана".

БАТЭ планирует подписать контракты еще с несколькими футболистами, то есть трансферная кампания продолжается. Например, в Борисов, вероятно, вернется бывший защитник команды Максим Бордачев.

Минское "Динамо" после тяжелой выездной серии на Восток вернулось на одну встречу на домашнюю площадку и показало в матче против "Динамо" из Риги не самый отличный матч. Вопрос, почему так случилось, был главным уже после окончания встречи.

Крейгу Вудкрофту после такого болезненного поражения от рижского "Динамо" было трудно говорить. Но он нашел силы и отметил, что сам до конца не понимает, почему его хоккеисты не показали то, на что способны. Поражение 1:3.

Плей-офф все ближе, и игроки "Динамо" пока уверенно держатся в восьмерке команд Западной конференции.