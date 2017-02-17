20 Февраля 2017 18:49

Старт минского "Динамо" в плей-офф Континентальной хоккейной лиги и домашний этап Кубка мира по фристайлу в Раубичах. Сразу два значительных спортивных события на этой неделе. В "Матчболе" сегодня напомним успешный сезон "зубров", поговорим с тренером сборной Беларуси по фристайлу, а также отправимся на "Снежный снайпер".

Рассказывает Андрей Козлов. Минское "Динамо" официально завершает регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги, но последние матчи "зубры" проводили в статусе участника Кубка Гагарина. Тем не менее, из четырех домашних матчей уступаем только в одном.

Так сложилось, что "Динамо" последние матчи в сезоне проводило дома, поэтому болельщики "зубров" стали свидетелями и рекордных набранных баллов в регулярных чемпионатах, и выхода в турнир Кубка Гагарина. Также и журналист газеты "Прессбол" Вячеслав Федоренков, который перед сезоном предсказывал невыход "Динамо" в плей-офф, сдержал свое обещание. В противном случае он собирался съесть номер газеты, и он съел его.

За этим процессом наблюдал довольный главный тренер "Динамо" Крэйг Вудкрофт, сезон для которого получился, безусловно, тяжелым. Давление на команду, травмы хоккеистов, позднее начало сезона из-за участия сборной Беларуси в олимпийской квалификации. Но все завершилось отлично. Тем не менее, для протокола отметим: в последнем матче сезона "зубры" уступили "Ак Барсу" 3:4.

Матчи плей-офф с участием "Динамо" пройдут на этой неделе. Наш соперник - ярославский "Локомотив". Сначала дважды (21-го и 23-го февраля) сыграем в гостях. После также дважды (25-го и 27-го февраля) матчи на “Минск-Арене”.

Сборная Беларуси по фристайлу возвращается домой. В календаре для нашей команды значатся два соревнования - домашние чемпионат страны и этап Кубка мира по фристайлу. Но ни в одном из них не примут участие действующие олимпийские чемпионы - Антон Кушнир и Алла Цупер. У каждого разные обстоятельства. Антон Кушнир, например, проводит полноценный сезон - в активе три победы на этапе Кубка мира, а Алла Цупер пока не выходит на профессиональный склон. После рождения дочери она спешит. Все-таки следующий сезон играет решающую роль - он олимпийский.

Кроме действующих чемпионов Олимпийских игр, у нашей команды сформировался костяк. И в этом сезоне хорошо выступали Станислав Гладченко и Максим Густик. Из девушек отметим Анну Гуськову и Александру Романовскую.

Прекрасный праздник биатлона на прошлой неделе также прошел в Раубичах. Лучшие ребята съехались из каждого белорусского региона, чтобы определить лучшего стреляющего лыжника. Львиную долю наград взял Минский регион, но отметим, что "Снежный снайпер" впервые прошел в Раубичах.

Также для юных участников все было впервые. Профессиональные трассы и стрельбища приблизили обстановку к биатлону мирового уровня. А поддержка заполненных трибун была невероятной.

Для одних были первые победы, для других - первые поражения. Но очевидно, что праздник прошел на надлежащем уровне, и участники ощутили атмосферу настоящей спортивной борьбы.

Уже на этой неделе Раубичи вновь станут мировым спортивным центром. 25-го февраля пройдет домашний для нашей сборной этап Кубка мира по фристайлу.