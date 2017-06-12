12 Июня 2017 18:46

Сборная Беларуси по футболу в эти минуты на столичном стадионе "Трактор" начинает товарищеский поединок против Новой Зеландии. Однажды команды встречались: на Олимпийских играх в Лондоне, и тогда белорусы победили 1:0. Удастся ли нашей дружине повторить успех, узнаем через два часа, а вот о тех спортивных событиях, которые уже состоялись, - рубрика "Матчбол".

В течение четырех матчей сборная Беларуси по футболу не побеждала, поэтому в пятницу в домашнем поединке против Болгарии, который проходил в рамках квалификации к чемпионату мира, любители игры номер один как никогда ждали победы, и игроки национальной команды не разочаровали.

"Борисов-Арена" принимала встречу, которая стала отличительной для Игоря Криушенко - главный тренер сборной впервые, после его назначения на эту должность, выступал перед родными трибунами. Интересно, но в стартовом составе так и не нашлось места ни одному футболисту БАТЭ. Однако и без этого необходимый результат добыть удалось – Сиваков и Савицкий отличились в составе белорусов. 2:1 - хозяева оказались сильнее.

К сожалению, победа не позволила белорусам подняться выше в своей группе, после шести матчей с активом в пять баллов мы продолжаем занимать пятое место из шести команд.

Мини-футбольный клуб "Столица" во второй раз в истории стал чемпионом Беларуси. В субботу команда Андрея Толмача завоевала золотые медали турнира.

В финальной серии минчане переиграли гомельский клуб ВРЗ - 3:0. Точку столичные поставили в субботу, переиграв команду из берегов Сожа 6:0. Четыре точных удара в свой актив записал Сергей Крикун.

В следующем сезоне минчане представят Беларусь в Кубке УЕФА.

А столица в прошедшую субботу принимала Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров. Женская сборная Беларуси выиграла золото в командном зачете, а Ольга Мазуренок - вторая в лицевом зачете. Похожие соревнования в этой дисциплине наша страна принимала впервые и, по словам международных функционеров, этим примером Беларусь в очередной раз продемонстрировала свой отличный потенциал и как организаторов, и как фаворитов международных стартов.

На этой неделе следим за гандболом, женская сборная Беларуси попробует выйти на чемпионат мира, а параллельно поддерживаем наших баскетболисток - команда Натальи Трофимовой начнет выступление на чемпионате Европы. Все это на телеканалах Белтелерадиокомпании. Любите спорт, и мы обязательно еще увидимся.