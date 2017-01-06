9 Января 2017 18:47

Дарья Домрачева после почти двухлетней паузы возвращается в биатлон. За это время в ее жизни произошло несколько очень приятных событий, в том числе рождение дочери. Но спортивный азарт не покинул трехкратную чемпионку Олимпиады. Как Дарья выступила в первых гонках после возвращения? Продолжим тему в рубрике "Матчбол".

Весь спортивный мир ждал и дождался. Дарья Домрачева почти через два года возвращается на биатлонную дистанцию. И не без успеха. Пускай белоруска не поднимается на пьедестал, но все равно становится главной героиней четвертого этапа в сезоне.

Это уже второй финиш на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе для Дарьи Домрачевой. После 665-ти дней отсутствия поклонники биатлона вновь увидели спортсменку на лыжне и на огневых рубежах. Трехкратная олимпийская чемпионка Сочи через два года возвращается на этапе Кубка мира, который завершился в Оберхофе. В двух гонках, в которых она принимала участие, результат был очень достойный: 37-е место в спринте и 34-е в гонке преследования. Пускай Дарья не попала на пьедестал, но своим появлением обратила на себя внимание как болельщиков, так и телеоператоров.

Новость о возвращении в биатлон Домрачевой стала самой главной на минувшей неделе в мировом спорте. На дистанции белоруска показала седьмую скорость. А стрельбу Дарья сможет улучшить уже на следующем этапе.

Минское "Динамо" в матче против самой сильной команды Континентальной хоккейной лиги – СКА из Петербурга - выдает настоящий триллер. Приятно, что с положительным результатом. Из Минска звезды Ковальчук и Дацук уедут с поражением.

Вообще игроки минского "Динамо" забрасывали шайбы в ворота СКА на любой вкус.

В течение матча "зубры" ведут с преимуществом в пять шайб. И кажется, разгром по итогу будет. Но "армейцы" Петербурга начинают налаживать игру. И их хватает только на четыре точных броска. Результат - 5:4.

"Северсталь" и ЦСКА стали следующими соперниками "Динамо" в домашней серии. Команде из Череповца мы уступили в серии буллитов 1:2. А московским "армейцам" 1:3.

В гости к минским "Цмокам" приехал самый яркий клуб баскетбольной Единой лиги ВТБ. Несмотря на статус оппонента, белорусские игроки сопротивление оказали, но, увы, уступили.

В конце недели пятый этап Кубка мира по биатлону вновь пройдет в Германии. Биатлонисты переедут в Рупольдинг. Все внимание белорусских любителей спорта опять будет приковано к Дарье Домрачевой.