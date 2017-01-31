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Матч лидеров хоккейного чемпионата на "Чижовка-Арене"
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31 Января 2017 15:15

Матч лидеров хоккейного чемпионата на "Чижовка-Арене"

В Минске сегодня сыграют лучшие команды регулярного сезона - "Юность" и "Неман". Гродненцы за 4 последние игры набрали максимум очков - 12, в то время, как минчане в пяти встречах одержали лишь одну викторию в основное время. В таблице "Юность" пока первая, опережая "Неман" на 4 очка. Прямая трансляция игры на "Беларусь 5" в 19 часов.

  

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