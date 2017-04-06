Матч Кубка Дэвиса между сборными Беларуси и Австрии стартует сегодня

7 Апреля 2017 06:16

Егор Герасимов против Геральда Мельцера. С такого поединка стартует сегодня матч второго раунда первой Евро-африканской зоны Кубка Дэвиса между сборными Беларуси и Австрии. Не так давно теннисисты встречались на турнире во Франции, и тогда победу праздновал Герасимов. Встреча начнется в 11 утра. По окончании на корт выйдут Илья Ивашко и Юрген Мельцер.

Завтра состоится парный поединок, в воскресенье - две одиночные встречи. Победители белорусско-австрийского противостояния будут в шаге от попадания в Мировую группу. Соревнования проходят во Дворце тенниса. Вход свободный. Прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5".