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13 Мая 2017 19:35

Матч Беларусь - Словения - 5:2. Поздравляем с победой!

Белорусские хоккеисты победили словенцев и сохранили место в высшем дивизионе.

  

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