Спорт
16 Мая 2017 15:20
Матч Беларусь - Норвегия 4:3. Поздравляем с победой!
Сборная Беларуси по хоккею провела заключительный матч на чемпионате мира в Париже. В финальной игре мы обыграли Норвегию 4:3. В первом периоде счет не был открыт. Во второй двадцатиминутке отличились Евгений Лисовец и Александр Кулаков. Отметим, для Лисовца эта шайба стала первой в составе белорусской сборной на планетарном первенстве. После второго перерыва забросил Илья Шинкевич. Точку в матче дублем поставил Евгений Лисовец. Команда Дэйва Льюиса завершает чемпионат на седьмой строчке турнирной таблицы группы B. В копилке 7 баллов, две победы в основное время, один проигрыш по буллитам. Напомню, команда сохранила за собой право выступать в сильнейшем дивизионе.
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