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Матч "Автомобилист" - "Динамо-Минск" сегодня в 17:00 на "Беларусь 5"
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1 Февраля 2017 12:14

Матч "Автомобилист" - "Динамо-Минск" сегодня в 17:00 на "Беларусь 5"

Потенциальный соперник минского "Динамо" по плей-офф Кубка Гагарина - одноклубники из Москвы - не оставили шансов "Медвешчаку" - 6:3. Тем самым команда из Загреба лишилась шансов на попадание в нокаут-раунд.

"Локомотив" оступился в матче со "Слованом". Проигрыш по буллитам - 2:3. У "Локомотива", "Торпедо", московского "Динамо" в активе 101 балл.

У "зубров" 93. Сократить отставание минчане смогут сегодня. В 17:00 игра против "Автомобилиста". Неделю назад "бело-синие" дома были сильнее команды из Екатеринбурга в овертайме - 5:4. Прямая трансляция матча на телеканале "Беларусь 5".

  

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