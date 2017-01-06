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Мастер-класс от Александры Герасимени прошел во Дворце водных видов спорта в Гомеле
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9 Января 2017 15:08

Мастер-класс от Александры Герасимени прошел во Дворце водных видов спорта в Гомеле

Что делать, чтобы стать чемпионом? Ответом на этот вопрос  с начинающими пловцами Гомеля  сегодня поделилась Александра Герасименя. Мастер-класс от знаменитой спортсменки прошел во Дворце водных видов спорта. Здесь она не только ответила на вопросы юных пловцов, но и провела полноценную тренировку. Ассистировал ей в этом многократный чемпион и рекордсмен Беларуси Евгений Цуркин. Кроме  заплывов, юные спортсмены смогли продемонстрировать свои навыки, устроив эстафету. Александра Герасименя в беседе с журналистами также поделилась своими планами на участие в Олимпийских играх - 2020 в Токио.

Сегодня  спортсменка также проведет мастер-класс  в Светлогорске. Затем Александра Герасименя  на встречу с юными пловцами  отправится в Гродненскую область.

 

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