Мастер-класс от Александры Герасимени прошел во Дворце водных видов спорта в Гомеле

9 Января 2017 15:08

Что делать, чтобы стать чемпионом? Ответом на этот вопрос с начинающими пловцами Гомеля сегодня поделилась Александра Герасименя. Мастер-класс от знаменитой спортсменки прошел во Дворце водных видов спорта. Здесь она не только ответила на вопросы юных пловцов, но и провела полноценную тренировку. Ассистировал ей в этом многократный чемпион и рекордсмен Беларуси Евгений Цуркин. Кроме заплывов, юные спортсмены смогли продемонстрировать свои навыки, устроив эстафету. Александра Герасименя в беседе с журналистами также поделилась своими планами на участие в Олимпийских играх - 2020 в Токио.

Сегодня спортсменка также проведет мастер-класс в Светлогорске. Затем Александра Герасименя на встречу с юными пловцами отправится в Гродненскую область.