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Мартен Фуркад предсказуемо побеждает в спринте
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13 Января 2017 19:29

Мартен Фуркад предсказуемо побеждает в спринте

Лучшим из белорусов в гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге становится Владимир Чепелин, он - 17-й. Завтра в программе этапа в Рупольдинге женский спринт.

 

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