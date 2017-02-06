Спорт
6 Февраля 2017 19:16
Мария Шканова стала чемпионкой на Всемирной зимней универсиаде
Еще одно золото в копилке Беларуси на Всемирной зимней универсиаде. Мария Шканова стала чемпионкой. У нашей спортсменки теперь полный комплект медалей. После бронзы в суперкомбинации и серебра в гигантском слаломе белоруской горнолыжнице не было равных в ее любимой дисциплине - слаломе. Мария по сумме двух попыток показала результат 1 минута 32,57 секунды, опередив Монику Хюбнер из Германии на одну десятую секунды. Бронзовым призером стала шведка Луиза Янссон. Всего на счету студенческой сборной Беларуси в Алматы - 6 наград (3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая) и 10-е место в общем зачете.
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