Мария Шканова стала чемпионкой на Всемирной зимней универсиаде

6 Февраля 2017 19:16

Еще одно золото в копилке Беларуси на Всемирной зимней универсиаде. Мария Шканова стала чемпионкой. У нашей спортсменки теперь полный комплект медалей. После бронзы в суперкомбинации и серебра в гигантском слаломе белоруской горнолыжнице не было равных в ее любимой дисциплине - слаломе. Мария по сумме двух попыток показала результат 1 минута 32,57 секунды, опередив Монику Хюбнер из Германии на одну десятую секунды. Бронзовым призером стала шведка Луиза Янссон. Всего на счету студенческой сборной Беларуси в Алматы - 6 наград (3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая) и 10-е место в общем зачете.