Мария Шканова набрала первые очки в зачет Кубка мира в слаломе

4 Января 2017 19:17

Мария Шканова набрала первые очки - 8 баллов - в зачет Кубка мира в слаломе. На загребском этапе белорусская горнолыжница по итогам двух попыток заняла 23 место. Среди тех, кто не сумел финишировать, оказалась и лидер общего зачета Кубка мира американка Микаэла Шиффрин. Победу на этапе праздновала Вероника Велес-Зузулова из Словакии.