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Мария Шканова набрала первые очки в зачет Кубка мира в слаломе
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4 Января 2017 19:17

Мария Шканова набрала первые очки в зачет Кубка мира в слаломе

Мария Шканова набрала первые очки - 8 баллов - в зачет Кубка мира в слаломе. На загребском этапе белорусская горнолыжница по итогам двух попыток заняла 23 место. Среди тех, кто не сумел финишировать,  оказалась и лидер общего зачета Кубка мира  американка Микаэла Шиффрин. Победу на этапе праздновала  Вероника Велес-Зузулова из Словакии.  

 

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