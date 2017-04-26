Мария Шарапова возвращается в большой теннис

26 Апреля 2017 21:30

Правда, этому событию многие не рады. Сначала возмущение вызвало сокращение дисквалификации за употребление мельдония до 15 месяцев, а теперь Шарапова получила уайлд-кард на турнир в Штутгарте, а ведь, по мнению большинства теннисисток, должна стартовать с мелких турниров. Впрочем, к Марии уже возвращаются и спонсоры, в теннисистке они по-прежнему видят перспективу. Один известный немецкий автопроизводитель объявил о возобновлении сотрудничества с Шараповой, причем на тех же условиях, что и ранее.