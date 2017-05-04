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Мария Мамошук в шаге от победы на чемпионате Европы по борьбе в сербском Нови Саде
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5 Мая 2017 19:15

Мария Мамошук в шаге от победы на чемпионате Европы по борьбе в сербском Нови Саде

Серебряная медалистка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Мария Мамошук в шаге от победы на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в сербском Нови Саде. Наша спортсменка вышла в финал, одолев украинку Аллу Черкасову. В 20:45 начнется схватка за золотую медаль. Соперница белоруски - россиянка Анастасия Братчикова. 

  

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