Мария Мамошук в шаге от победы на чемпионате Европы по борьбе в сербском Нови Саде

5 Мая 2017 19:15

Серебряная медалистка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Мария Мамошук в шаге от победы на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в сербском Нови Саде. Наша спортсменка вышла в финал, одолев украинку Аллу Черкасову. В 20:45 начнется схватка за золотую медаль. Соперница белоруски - россиянка Анастасия Братчикова.