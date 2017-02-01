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Марина Зуева берет золото в конькобежном спорте на зимней универсиаде в Казахстане
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1 Февраля 2017 15:09

Марина Зуева берет золото в конькобежном спорте на зимней универсиаде в Казахстане

На дистанции 3000 метров белоруска показала лучшее время, опередив ближайших преследовательниц более чем на девять секунд.

В горных лыжах у нас серебро. В суперкомбинации Мария Шканова уступила только россиянке Анастасии Силантьевой. 

  

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