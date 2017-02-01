Марина Зуева берет золото в конькобежном спорте на зимней универсиаде в Казахстане

1 Февраля 2017 15:09

На дистанции 3000 метров белоруска показала лучшее время, опередив ближайших преследовательниц более чем на девять секунд.

В горных лыжах у нас серебро. В суперкомбинации Мария Шканова уступила только россиянке Анастасии Силантьевой.