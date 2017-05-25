"Манчестер Юнайтед" впервые выиграл Лигу Европы

25 Мая 2017 07:12

В финале второго по значимости клубного турнира континента манкунианцы обыграли амстердамский "Аякс". В первом тайме открыл счет Погба, во второй половине Мхитарян преимущество британцев удвоил 2:0. Отметим, что победа в Лиге Европы позволит "красным дьяволам" в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов.