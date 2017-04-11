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Максим Мирный завершает выступление на турнире в Маракеше на стадии 1/8-й финала
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12 Апреля 2017 19:08

Максим Мирный завершает выступление на турнире в Маракеше на стадии 1/8-й финала

В паре с филиппинцем Тритом Хуэем белорус уступил британцу Инглоту и хорвату Павичу. 4:6. 4:6.  

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