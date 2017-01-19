Максим Мирный вместе с Тритом Хуэем вышли во второй круг парного разряда Australian Open

19 Января 2017 12:16

В стартовом матче белорусско-филиппинский тандем, посеянный под 10-м номером, переиграл Леандера Паеса и Андре Са 4:6, 7:6, 6:4. Александр Бурый и Паоло Лоренци турнир покидают. Белорус и итальянец не справились с шестыми сеяными Рэйвеном Клаасеном и Радживом Рамом 3:6, 5:7.