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Максим Мирный вместе с Тритом Хуэем вышли во второй круг парного разряда Australian Open
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19 Января 2017 12:16

Максим Мирный вместе с Тритом Хуэем вышли во второй круг парного разряда Australian Open

В стартовом матче белорусско-филиппинский тандем, посеянный под 10-м номером, переиграл Леандера Паеса и Андре Са 4:6, 7:6, 6:4. Александр Бурый и Паоло Лоренци турнир покидают. Белорус и итальянец не справились с шестыми сеяными Рэйвеном Клаасеном и Радживом Рамом 3:6, 5:7.
  

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