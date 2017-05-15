Спорт
15 Мая 2017 19:19
Максим Мирный в паре с Томми Хаасом покидают турнир в Риме
Белорус и немец проиграли в 1/16 румынско-пакистанскому дуэту - Мергя / Куреши - 4:6, 2:6.
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