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Максим Мирный в паре с Томми Хаасом покидают турнир в Риме
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15 Мая 2017 19:19

Максим Мирный в паре с Томми Хаасом покидают турнир в Риме

Белорус и немец проиграли в 1/16 румынско-пакистанскому дуэту - Мергя / Куреши - 4:6, 2:6.

  

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