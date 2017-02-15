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15 Февраля 2017 12:16

Максим Мирный удачно выступает на кортах турнира в Мэмфисе

Максим Мирный вслед за успехом со сборной Беларуси в Кубке Дэвиса удачно выступает на кортах турнира в Мэмфисе. Белорус в паре с филиппинцем Тритом Хуэем выходит в четвертьфинал. Повержен дуэт ирландца О’Хэйра и англичанина Солсбери 7:6, 7:5.