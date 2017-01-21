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Максим Мирный покидает Australian Open
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21 Января 2017 12:22

Максим Мирный покидает Australian Open

В матче второго круга парного разряда белорус в тандеме с филиппинцем Тритом Хьюи уступил дуэту хозяев - Сэм Грот - Крис Гуччионе. Причем в обе партии Мирный и Хьюи проиграли на тай-брейках - 6:7, 6:7.

 

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