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8 Апреля 2017 15:15

Максим Мирный и Ярослав Шило уступили Юлиану Ноулу и Юргену Мельцеру в первых двух сетах

Сборная Австрии по теннису близка к тому, чтобы сократить отставание в матче второго раунда первой евроафриканской зоны Кубка Дэвиса против Беларуси. В эти минуты проходит парный поединок. Максим Мирный и Ярослав Шило уступили Юлиану Ноулу и Юргену Мельцеру в первых двух сетах - 4:6, 6:7. Сейчас идет третья партия, в которой белорусам обязательно нужно побеждать, но пока впереди, 4:2, австрийцы. Напомним, вчера две виктории нашей команде принесли Егор Герасимов и Илья Ивашко.

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