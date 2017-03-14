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Максим Мирный и Трит Хьюи завершили выступление на турнире в Индиан-Уэллсе
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14 Марта 2017 12:17

Максим Мирный и Трит Хьюи завершили выступление на турнире в Индиан-Уэллсе

Они проиграли в 1/8 финала парного разряда бразильско-британскому дуэту Бруно Соарес - Джонатан Маррей 6:7, 3:6.

  

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