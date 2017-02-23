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Максим Мирный и Трит Хьюи в полуфинале турнира в Делрей-Бич
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24 Февраля 2017 12:08

Максим Мирный и Трит Хьюи в полуфинале турнира в Делрей-Бич

В 1/4 белорусско-филиппинская пара оказалась сильнее немца Томми Хааса и канадца Вашека Поспишила - 7:6, 6:2.

  

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