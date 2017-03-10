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Максим Мирный и Трит Хьюи в 1/8-й финала турнира в Индиан-Уэллсе
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11 Марта 2017 12:10

Максим Мирный и Трит Хьюи в 1/8-й финала турнира в Индиан-Уэллсе

Призовой фонд соревнований - 7 миллионов долларов. В матче 1/16 белоруско-филиппинский дуэт взял верх над Григором Димитровым из Болгарии и Станисласом Вавринкой из Швейцарии - 6:4, 3:6, 10:3. 

  

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