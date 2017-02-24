Максим Мирный и Трит Хуэй пробились в финал парного разряда турнира в Делрей Бич

26 Февраля 2017 15:14

Максим Мирный и Трит Хуэй пробились в финал парного разряда турнира в американском Делрей Бич. Призовой фонд - 600 тысяч долларов. В полуфинале белорус и филиппинец без особых проблем переиграли Леандера Паеса из Индии и китайца Ен Сюн Лю - 6:2, 6:1. В борьбе за титул Мирный и Хуэй уже сегодня вечером сыграют с Равеном Класеном и Радживом Рамом.