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Максим Мирный и Марцин Матковски выходят в полуфинал теннисного турнира в Штутгарте
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15 Июня 2017 19:18

Максим Мирный и Марцин Матковски выходят в полуфинал теннисного турнира в Штутгарте

Максим Мирный и Марцин Матковски выходят в полуфинал теннисного турнира в Штутгарте с призовым фондом 700 тысяч евро. В 1/4 белорусско-польский тандем должен был сыграть с немцами Томми Хаасом/Флорианом Майером, но те не вышли на корт. Место в финале Мирный и Матковски оспорят с бразильско-британской парой Бруно Соарэш/Джейми Маррей.

В сентябре Мирный и его партнеры по сборной Беларуси в Биле сразятся со швейцарцами за место в мировой группе Кубка Дэвиса. Игра пройдет под крышей Swiss Tennis Arena на хардовом покрытии.

  

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