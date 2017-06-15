15 Июня 2017 19:18

Максим Мирный и Марцин Матковски выходят в полуфинал теннисного турнира в Штутгарте с призовым фондом 700 тысяч евро. В 1/4 белорусско-польский тандем должен был сыграть с немцами Томми Хаасом/Флорианом Майером, но те не вышли на корт. Место в финале Мирный и Матковски оспорят с бразильско-британской парой Бруно Соарэш/Джейми Маррей.

В сентябре Мирный и его партнеры по сборной Беларуси в Биле сразятся со швейцарцами за место в мировой группе Кубка Дэвиса. Игра пройдет под крышей Swiss Tennis Arena на хардовом покрытии.