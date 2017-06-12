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Максим Мирный и Мартин Матковски вышли во второй круг теннисного турнира в Штутгарте
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12 Июня 2017 19:31

Максим Мирный и Мартин Матковски вышли во второй круг теннисного турнира в Штутгарте

Максим Мирный и Мартин Матковски вышли во второй круг теннисного турнира в Штутгарте с призовым фондом более 700 тысяч евро. На старте белорус и поляк переиграли испанца Дэвида Марреро и француза Бенуа Пэра 4-6, 6-3, 10-4.  

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