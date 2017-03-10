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Максим Густик и Станислав Гладченко в финале чемпионата мира по фристайлу
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10 Марта 2017 15:12

Максим Густик и Станислав Гладченко в финале чемпионата мира по фристайлу

Соревнования принимает испанская Сьерра-Невада. В непростых погодных условиях (на месте проведения соревнований накануне был сильный ветер) наши лыжные акробаты смогли отобраться в следующую стадию по итогам второй попытки. Финальные состязания запланированы на вечер пятницы. Прямая трансляция начнется на "Беларусь 5" в 21:25

  

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