Максим Густик и Станислав Гладченко в финале чемпионата мира по фристайлу

10 Марта 2017 15:12

Соревнования принимает испанская Сьерра-Невада. В непростых погодных условиях (на месте проведения соревнований накануне был сильный ветер) наши лыжные акробаты смогли отобраться в следующую стадию по итогам второй попытки. Финальные состязания запланированы на вечер пятницы. Прямая трансляция начнется на "Беларусь 5" в 21:25.