Спорт
4 Июня 2017 09:02
Мадридский "Реал" - лучший футбольный клуб Европы
Накануне в финале Лиги чемпионов в британском Кардиффе испанцы одолели итальянский "Ювентус", 4:1, и стали первой командой, которая выиграла трофей дважды подряд. Голевой дубль оформил Криштиану Роналду. Для португальца это 4 победа в Лиге чемпионов и по этому показателю он сравнялся с Лионелем Месси. Теперь у "Реала" 12 викторий в Кубке чемпионов.
Другие новости
04.06.2017 09:05 / Спорт В Белграде завершается третий этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ
03.06.2017 21:00 / Спорт В Беларуси отметили Международный олимпийский день
03.06.2017 15:22 / Спорт С настроем только на победу
03.06.2017 15:19 / Спорт Мужская сборная Беларуси по баскетболу уступает в первом матче на турнире в Белостоке
03.06.2017 15:17 / Спорт Три золотые медали у сборной Беларуси на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ
03.06.2017 15:00 / Спорт В Беларуси продолжается спортивный праздник
03.06.2017 12:15 / Спорт Владимир Самсонов пробился в 1/8 финала чемпионата мира по настольному теннису
03.06.2017 12:11 / Спорт Прямая трансляция матча "Ювентус" - "Реал" в 21:40 на "Беларусь 1"
03.06.2017 12:01 / Спорт Беларусь отмечает Международный олимпийский день
03.06.2017 09:00 / Спорт Беларусь отмечает Международный олимпийский день
02.06.2017 19:20 / Спорт Мэтт Эллисон покидает "зубров"
02.06.2017 19:18 / Спорт Карт-бланш Александра Хацкевича
02.06.2017 18:47 / Спорт Республиканская универсиада на старте
02.06.2017 15:15 / Спорт Самсонов и Платонов завершают выступление в парном разряде на ЧМ в Дюссельдорфе
02.06.2017 15:12 / Спорт Сегодня проверили готовность столичных объектов ко вторым Европейским играм
02.06.2017 12:15 / Спорт Владимир Самсонов уверенно вышел в 1/16 чемпионата мира по настольному теннису
02.06.2017 12:12 / Спорт Сборная Беларуси по футболу проиграла Швейцарии
01.06.2017 19:21 / Спорт Владимир Самсонов и Павел Платонов в четвертьфинале чемпионата мира по настольному теннису
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия