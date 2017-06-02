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Мадридский "Реал" - лучший футбольный клуб Европы
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4 Июня 2017 09:02

Мадридский "Реал" - лучший футбольный клуб Европы

Накануне в финале Лиги чемпионов в британском Кардиффе испанцы одолели итальянский "Ювентус", 4:1, и стали первой командой, которая выиграла трофей дважды подряд. Голевой дубль оформил Криштиану Роналду. Для португальца это 4 победа в Лиге чемпионов и по этому показателю он сравнялся с Лионелем Месси. Теперь у "Реала" 12 викторий в Кубке чемпионов.

 

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