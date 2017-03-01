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Любовь Черкашина стала главой комиссии спортсменов Международной федерации гимнастики
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1 Марта 2017 19:22

Любовь Черкашина стала главой комиссии спортсменов Международной федерации гимнастики

Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне по художественной гимнастике Любовь Черкашина стала главой комиссии спортсменов Международной федерации гимнастики.

Белоруска сменила на этом посту финна Яни Тансканена. Черкашина будет руководить комиссией до ближайших выборов президента, которые состоятся в декабре этого года или январе 2018.

  

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