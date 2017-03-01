Спорт
1 Марта 2017 19:22
Любовь Черкашина стала главой комиссии спортсменов Международной федерации гимнастики
Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне по художественной гимнастике Любовь Черкашина стала главой комиссии спортсменов Международной федерации гимнастики.
Белоруска сменила на этом посту финна Яни Тансканена. Черкашина будет руководить комиссией до ближайших выборов президента, которые состоятся в декабре этого года или январе 2018.
Другие новости
01.03.2017 19:19 / Спорт Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал нападающего минского "Динамо"
01.03.2017 12:08 / Спорт Татьяна Шаракова - третья итогового зачета Кубка мира в омниуме
01.03.2017 12:07 / Спорт Белорусы могут рассчитывать на лицензии Олимпиады-2020 в велоспорте на треке
28.02.2017 19:06 / Спорт В Паралимпийском комитете сегодня дарили подарки
28.02.2017 15:22 / Спорт Людас Румбутис - главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу
28.02.2017 12:23 / Спорт Тринадцатое поражение в семнадцати встречах
28.02.2017 12:19 / Спорт "Динамо" выиграло первый матч четвертьфинальной серии Западной конференции КХЛ
27.02.2017 19:18 / Спорт Белорусские биатлонисты завоевали вторую награду на юниорском чемпионате мира
27.02.2017 18:45 / Спорт Рубрика "Матчбол"
27.02.2017 15:14 / Спорт Виктория Азаренко в обновленном рейтинге WTA теряет одну позицию
27.02.2017 12:21 / Спорт В шаге от победы
27.02.2017 12:12 / Спорт "Шахтер" не сдается
26.02.2017 21:38 / Спорт Фанфары премии "Триумф. Героям спорта"
26.02.2017 15:16 / Спорт Антон Смольский выиграл бронзовую медаль юниорского чемпионата мира по биатлону
26.02.2017 15:14 / Спорт Максим Мирный и Трит Хуэй пробились в финал парного разряда турнира в Делрей Бич
26.02.2017 15:12 / Спорт Евгений Королек выиграл золото этапа Кубка мира по велоспорту на треке
26.02.2017 12:09 / Спорт Белорус Антон Смольский в шаге от пьедестала юниорского чемпионата мира по биатлону
25.02.2017 21:36 / Спорт "Минская лыжня". Быстрее всех оказалась команда службы безопасности Президента