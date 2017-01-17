16 Января 2017 18:45

Снежная погода способствует активному отдыху. Лыжные гонки, метание валенок и хоккей с футбольным мячом. Учащиеся спортивных школ области и любители зимнего спорта вышли на старт "Раковской лыжни".

Среди них была и наш корреспондент Наталья Кузьмицкая.

Снежная, с приятным морозцем. По-настоящему зимняя погода соответствует названию праздника. С 2012 года по инициативе Федерации лыжного спорта во всем мире отмечают День снега. В Минской области по этому случаю организовали спортивный праздник "Раковская лыжня".

Среди участников и Людмила Кнюкштене. Летом она путешествует на велосипеде, зимой спортивную форму поддерживает на лыжах.

В командной гонке 9 дружин соревновались за звание чемпионов первой "Раковской лыжни" и главный приз - хрустальный кубок, реликвию, которую будут передавать из года в год самым ловким командам. А пока спортсмены преодолевали снежную дистанцию, другие участники праздника испытывали свои силы в перетягивании каната, необычном хоккее и шуточных танцах с героями рождественской недели.

Зимняя погода в этом году способствует активному отдыху. В каждом районе области залиты катки и проложены лыжные трассы. Таким образом, День снега можно будет отмечать еще как минимум несколько недель.