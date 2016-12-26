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Лучших спортсменов по итогам уходящего года чествовали в зале олимпийской славы Могилевской области
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27 Декабря 2016 08:06

Лучших спортсменов по итогам уходящего года чествовали в зале олимпийской славы Могилевской области

Тренеры и чемпионы, чьи достижения отмечены в Рио-де-Жанейро. В их числе  серебряный призер штангистка Дарья Наумова, завоевавшая первую медаль для Беларуси, стрелок из лука Антон Прилепов и шестикратный чемпион Паралимпиады Игорь Бокий, который  буквально покорил мир непревзойденными результатами, став самым быстрым пловцом планеты. В целом в этом году  спортсмены Могилевской области пополнили республиканскую копилку достижений на сто медалей.

Игорь Бокий, шестикратный чемпион Паралимпиады в Рио-де-Жанейро: "То, что мы планировали, конечно же, мы показали. Даже и превзошли себя. И результат приятно удивил меня и моих тренеров. Будем, конечно, стараться не останавливаться на достигнутом и стремиться дальше вперед, только вперед".

Вадим Панченко, председатель представительства НОК  Беларуси в Могилевской области: "Первая медаль нашей страны на Олимпийских играх была именно могилевская. Могилевщина давно славится и тяжелой атлетикой, и легкой атлетикой, это и гребля на байдарках и каноэ".

Лучшим спортсменам области вручены грамоты, благодарности и ценные подарки.

 

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