Лучших спортсменов по итогам уходящего года чествовали в зале олимпийской славы Могилевской области

27 Декабря 2016 08:06

Тренеры и чемпионы, чьи достижения отмечены в Рио-де-Жанейро. В их числе серебряный призер штангистка Дарья Наумова, завоевавшая первую медаль для Беларуси, стрелок из лука Антон Прилепов и шестикратный чемпион Паралимпиады Игорь Бокий, который буквально покорил мир непревзойденными результатами, став самым быстрым пловцом планеты. В целом в этом году спортсмены Могилевской области пополнили республиканскую копилку достижений на сто медалей.

Игорь Бокий, шестикратный чемпион Паралимпиады в Рио-де-Жанейро: "То, что мы планировали, конечно же, мы показали. Даже и превзошли себя. И результат приятно удивил меня и моих тренеров. Будем, конечно, стараться не останавливаться на достигнутом и стремиться дальше вперед, только вперед".

Вадим Панченко, председатель представительства НОК Беларуси в Могилевской области: "Первая медаль нашей страны на Олимпийских играх была именно могилевская. Могилевщина давно славится и тяжелой атлетикой, и легкой атлетикой, это и гребля на байдарках и каноэ".

Лучшим спортсменам области вручены грамоты, благодарности и ценные подарки.