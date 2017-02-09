Лучших представителей спортивной прессы наградили в Минске

8 Февраля 2017 21:30

В Зале олимпийской славы НОКа подвели итоги конкурса "Медиа-Олимп-2016". Отрадно, что среди триумфаторов и наши коллеги. Сотрудники Белтелерадиокомпании получили 11 призов. Главным спортивным событием прошлого года, которое освещали не только в Беларуси, но и во всем мире, стала Олимпиада в Рио. Здесь в непрерывном формате журналисты старались максимально охватить и донести нашему зрителю все события главных Игр четырехлетия. А уже через два года Минску предстоит принять ІІ Европейские игры - они станут самым масштабным национальным проектом за всю историю Беларуси. Так что впереди много интересной работы. А пока о награжденных сегодня -

Для этих людей с финальным свистком любого спортивного матча все только начинается. Чаще всего они остаются за кадром в телесюжетах, прячутся за объективами фотоаппаратов, строчками в газетах и интернет-порталах. Когда атлеты сходят с пьедесталов, первыми их встречают журналисты, для того чтобы оперативно получить комментарии победителей.

Сегодня триумфаторами стали именно представители спортивной прессы. В Зале олимпийской славы Национального олимпийского комитета наградили победителей республиканского конкурса "Медиа-Олимп-2016".

Главным событием 2016 года стали, конечно же, Олимпийские игры в Рио. На протяжении 16 дней из-за разницы во времени журналисты практически не спали, чтобы успеть передать материал в эфир или в номер. Например, тогда ежедневный объем олимпийского вещания по всем каналам Белтелерадиокомпании составил около 33 часов в сутки, а общий объем - более 500 часов.

В 2016 году Национальный олимпийский комитет отметил юбилей - 25 лет со дня создания. Столько же в круговороте олимпийского движения и комментатор Владимир Новицкий. Мэтр, как называют его коллеги, награжден медалью за вклад в пропаганду идей олимпизма.





За документальный фильм "НОК Беларуси. 25 лет" награжден заведующий спортивным отделом Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Николай Стуло. В своем проекте он поднял весь пласт истории белорусского спорта.





Спортивных проектов на телевидении стало намного больше - это факт. Эфир телеканала "Беларусь 5" украшают в том числе и программы Агентства телевизионных новостей. Почетную грамоту "Медиа-Олимпа" сегодня вручили автору проекта "Женщины и спорт" Анне Эйсмонт.





"Медиа-Олимп" - это спортивная "Телевершина". Награды сегодня получили не только телевизионщики, но и работники радио, представители печатных изданий, интернет-порталов. Статуэтки для победителей весят по полтора килограмма. Символ "Медиа-Олимпа" отлит не из бронзы, а из стекла, а значит, более хрупок. И подчеркивает тонкую душевную организацию журналистов.

Председатель холдинга Геннадий Давыдько признается: спорт на телевидении стоит дорого. Но его смотрят, поэтому деньги на трансляции отдавать не жалко.

Поздравляем коллег!