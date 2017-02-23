Спорт
23 Февраля 2017 19:27
"Локомотив" - "Динамо" - 5:0
5:0 - такой счет после двух периодов во втором матче 1/8 финала плей-офф КХЛ между ярославским "Локомотивом" и минским "Динамо". В первой трети большинство реализовал Кронвалл. Во втором периоде забросили Ильенко, Накладин, Аверин и Лугин. Прямая трансляция встречи в эти минуты на телеканале "Беларусь 5".
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