"Ливерпуль" и "Челси" сыграли вничью

1 Февраля 2017 12:18

"Ливерпуль" и "Челси" в матче 23 тура чемпионата Англии сыграли вничью - 1:1. На гол Давида Луиза ответил Вейналдум. "Челси" набрал 56 баллов и продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая "Тоттенхэм" и "Арсенал" на девять очков. Команда Клоппа на четвертом месте.