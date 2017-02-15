Лига Европы на каналах Белтелерадиокомпании

16 Февраля 2017 15:22

Сегодня после зимней паузы возобновится и второй по статусу клубный турнир Европы. В объективе Белтелерадиокомпании - два матча с участием российских клубов.

В 20:50 на "Беларусь 2" - эфир встречи "Ростова" Тимофея Калачева и пражской "Спарты". В 23:00 на "Беларусь 5" - матч "Андерлехт" - "Зенит".