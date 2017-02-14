Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. ПСЖ - "Барселона" в 22:30 на "Беларусь 5"

14 Февраля 2017 12:12

"Пари Сен-Жермен" без капитана. А "Барселона" в полной боеготовности. Именно сегодня возобновится Лига чемпионов двумя матчами 1/8-й финала турнира. "Беларусь 5" покажет суперпротивостояние ПСЖ (Франция) - "Барселона" (Испания) в прямом эфире, начало трансляции в 22:30. В 22:45 на "Беларусь 2" смотрите встречу "Бенфики" и "Боруссии Дортмунд", а в 0:45 - обзор.