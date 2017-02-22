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Лига чемпионов сегодня продолжится двумя встречами
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22 Февраля 2017 12:18

Лига чемпионов сегодня продолжится двумя встречами

К "Севилье" приедет "Лестер". Этот поединок будет транслировать телеканал "Беларусь 2". На первом спортивном - игра "Порту" и "Ювентуса". Начало матчей в 22:45.

  

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