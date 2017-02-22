Спорт
22 Февраля 2017 12:18
Лига чемпионов сегодня продолжится двумя встречами
К "Севилье" приедет "Лестер". Этот поединок будет транслировать телеканал "Беларусь 2". На первом спортивном - игра "Порту" и "Ювентуса". Начало матчей в 22:45.
Другие новости
21.02.2017 19:17 / Спорт Этап Кубка мира по фристайлу пройдет в Раубичах 25 февраля
21.02.2017 15:31 / Спорт В Ратомке прошло музыкальное конно-спортивное шоу
21.02.2017 15:19 / Спорт Сразу две команды представят Пинск в чемпионате Беларуси по футболу - 2017
21.02.2017 15:16 / Спорт Клуб найдет возможность поощрить игроков и тренерский штаб за выполнение задачи
21.02.2017 12:21 / Спорт Дарья Домрачева выступит на 7-м этапе Кубка мира в Пхенчхане
21.02.2017 12:19 / Спорт Татьяна Петреня и Анна Горченок победили в дуэте на первом этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку
21.02.2017 12:17 / Спорт Минское "Динамо" начинает плей-офф Кубка Гагарина с "Локомотива"
20.02.2017 19:37 / Спорт Екатерина Галкина выиграла три бронзовые медали турнира "Гран-при Москвы"
20.02.2017 19:33 / Спорт Татьяна Шаракова заняла третье место в общем зачете Кубка мира в омниуме
20.02.2017 18:49 / Спорт "Матчбол"
20.02.2017 15:21 / Спорт Турнир по спортивным бальным танцам прошел в Минске
20.02.2017 15:19 / Спорт "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба - в Раубичах
20.02.2017 12:17 / Спорт Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене белорусы завершили с одной наградой
20.02.2017 12:15 / Спорт Минские "Цмокі" уступили "Астане
20.02.2017 12:12 / Спорт В чемпионате Беларуси по хоккею "Юность-Минск" победил солигорский "Шахтер"
20.02.2017 07:13 / Спорт В Раубичах прошли 10-е соревнования "Снежный снайпер"
19.02.2017 15:10 / Спорт "Цмокі-Мінск" – "Астана" (Казахстан) - прямая трансляция в 17:30 на телеканале "Беларусь 5"
19.02.2017 15:01 / Спорт Женский масс-старт в австрийском Хохфильцене не принес нам медали