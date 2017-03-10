Летом 2019 года Беларусь примет Европейские игры

11 Марта 2017 21:06

Как громкие победы наших атлетов вдохновляют и вызывают самый неподдельный интерес во всем мире, столь ярким сосредоточием внимания спортивной общественности чуть больше чем через 2 года обещает стать белорусская столица. Ведь летом 2019-го нам предстоит принять Европейские игры. Спортивная инфраструктура должна быть полностью готова за год до их начала, чтобы провести тестовые соревнования. Последние приготовления произведут в нескольких спортивных комплексах, которые будут профинансированы согласно распоряжению Президента Беларуси.

Андрей Козлов узнал о том, какие именно объекты подлежат точечной реконструкции и о сроках их сдачи. Республиканский центр олимпийской подготовки Стайки возвели специально к Олимпийским играм 1980 года. Именно Минск стал одной из пяти точек, которые принимали такие масштабные спортивные соревнования мирового уровня.

Анатолий Постников с конца 70-ых работает в Стайках, и на его глазах спорткомплекс стал спортивной базой мирового уровня, а в этих залах проходили подготовку многие олимпийские чемпионы.

Спортивная инфраструктура в Беларуси в целом создана, однако чтобы развивать спорт высоких достижений, она требует точечного обновления.

7 марта 2017 года выходит распоряжение Президента Беларуси о финансировании строительства и реконструкции отдельных спортивных объектов, которые планируется задействовать при проведении II Европейских игр 2019 года в Минске. Кроме Стаек, это республиканский научный центр спорта, спортивно-стрелковый комплекс Уручье, многопрофильный зал Республиканского училища олимпийского резерва и общежитие номер два в студенческой деревне.

К старту Европейских игр будет возведен и Республиканский центр спортивной медицины. Пока за моей спиной стройка, но к началу такого масштабного события он откроет свои двери.

Пока же вся спортивная медицина Беларуси временно сконцентрирована на базе одной из городских поликлиник. Для спортсменов это довольно проблематично, ведь в активный тренировочный период каждый из них подвержен внешней инфекции.

Европейские игры станут событием национального масштаба. Поэтому все объекты, на которых будет проведена реконструкция, пройдут тестирование. Ведь по завершении соревнований они будут принимать не только профессиональных атлетов, но любого, кто просто готов заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

В октябре 2016 года на Генассамблее Европейских олимпийских комитетов Беларуси доверили право провести вторые в истории Европейские игры. Соревнований такого масштаба наша страна еще не принимала, и внимание к ним будет приковано со всего мира.