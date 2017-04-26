Легкоатлетка Ольга Мазуренок открыла сезон тренировок к Минскому полумарафону

27 Апреля 2017 12:09

Впервые все прошло на открытом воздухе. Первое занятие состоялось в минском парке Победы, в нем участвовали 70 бегунов. Напомним, полумарафон пройдет 10 сентября, маршрут будет приурочен ко Дню города. Каждый желающий может принять участие в забеге. Заявлены: депутаты, бизнесмены и ведущие, в том числе Агентства теленовостей - Виктория Сенкевич и Евгений Перлин. Ожидается, что участников в этом году будет порядка 30-ти тысяч.