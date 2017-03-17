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Легенда в финале
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19 Марта 2017 15:19

Легенда в финале

Владимир Самсонов выходит в главный матч открытого чемпионата Беларуси по настольному теннису. В полуфинальном поединке Самсонов обыгрывает представителя китайского Тайбэя Сан Чиа Хана со счетом 4:0. В финале Владимир сыграет против теннисиста из Польши Ван Дзенги.

 

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