Легенда в финале

Спорт
19 Марта 2017 15:19
Легенда в финалеВладимир Самсонов выходит в главный матч открытого чемпионата Беларуси по настольному теннису. В полуфинальном поединке Самсонов обыгрывает представителя китайского Тайбэя Сан Чиа Хана со счетом 4:0. В финале Владимир сыграет против теннисиста из Польши Ван Дзенги.
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