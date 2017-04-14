18 Апреля 2017 19:27

Легенда мирового тенниса - в Минске, а команда Швейцарии - в полном сборе. Сегодня в белорусскую столицу прилетела экс-первая ракетка мира, а ныне - восьмой номер мирового рейтинга в парном разряде Мартина Хингис.

Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема. В одиночном разряде она выиграла 99 титулов турниров WTA. Сегодня 37-летняя теннисистка выступает в паре. И на недавнем турнире в Биле вместе со своей коллегой Тимеа Бачински дошла до финала. Напомним, на Олимпиаде в Рио этот тандем выиграл серебро.

Мартина Хингис, 8-я ракетка мира в парном разряде: "Я приехала сюда в надежде на победу нашей команды, в надежде пройти стадию полуфинала кубка Федераций. Я впервые в Минске. Рада оказаться в швейцарской сборной, и думаю только о матче. Говорите, 20 лет назад я играла против белоруски? Ах, да, Наташа! По-моему я выиграла, но, честно говоря, не помню. Почему я не играю в одиночном разряде? На этот вопрос я ответила лет 10 назад, когда сделала свой выбор в пользу пары. И заверяю вас - решение не изменю".

Тренировки на "Чижовка-Арене" сегодня провели теннисистки обеих сборных. С самого утра здесь уже хозяйничали белоруски. Пока в распоряжении капитана команды Беларуси - Эдуарда Дуброва - Александра Саснович, Арина Соболенко и Вера Лапко. Позже к девушкам присоединится и Ольга Говорцова. Условиями, которые созданы на "Чижовка-Арене", довольны все.

Матч Беларусь - Швейцария пройдет 22-23 апреля. На кону - путевка в финал мировой группы. Ранее эти сборные уже встречались. Пока статистика - не в нашу пользу. Два поражения из трех сыгранных встреч.