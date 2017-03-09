Ледовый поход за кубком начался

Спорт
9 Марта 2017 18:30
Ледовый поход за кубком началсяВ "Чижовка-Арене" стартовала финальная часть турнира "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси в младшей возрастной группе. Старшая группа параллельно играет в Орше. До этой стадии добрались 8 сильнейших детских команд, которые стали победителями отборочных соревнований. Финал пройдет 16 марта.
Подробности в "Панораме".
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