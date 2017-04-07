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Ледовая дружина Главы государства переиграла хоккеистов из Минской области
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8 Апреля 2017 21:26

Ледовая дружина Главы государства переиграла хоккеистов из Минской области

В шаге от титула. Команда Президента Беларуси лидирует в финальной серии десятых соревнований по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Сегодня на льду малой арены в Чижовке дружина Главы государства со счетом 5:3 переиграла хоккеистов из Минской области. Дублем в составе победителей отметился Андрей Асташевич. На счету Александра Лукашенко две голевые передачи. Финальная серия продлится до двух побед одной из команд. И вот самые яркие моменты сегодняшнего матча.

Второй матч финальной серии состоится завтра. Стартовое вбрасывание в 13:00. А вот обладатель бронзовых медалей турнира известен. Третье место заняла команда Брестской области.

  

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