Лаланд тащит как может, но он не железный

Спорт
11 Мая 2017 15:26
Лаланд тащит как может, но он не железныйЧетвертое поражение подряд на чемпионате мира, на этот раз от Швейцарии, 0:3, заставило хоккеистов сборной Беларуси жестко высказаться о своей игре, особенно Сергея Костицына. Форвард также отметил, что "играть должны все, а не только Лаланд, будь тебе 20 лет или 35. Это чемпионат мира, а не чемпионат Беларуси". Отметим, что наша команда является худшей на чемпионате мира по реализации большинства. А защитник Олег Евенко имеет рекордный отрицательный показатель полезности - 7.
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