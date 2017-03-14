Кубок Европы стал заключительным зимним стартом для легкоатлетов Беларуси

14 Марта 2017 19:08

Белорусские спортсмены оказались не слишком довольны показанными результатами на Кубке Европы по метаниям, несмотря на то, что из Испании наши легкоатлеты вернулись с тремя медалями. Серебряный призер Павел Борейша, к примеру, выполнил норматив на мир, но из-за высокой конкуренции в этой дисциплине не гарантировал себе поездку на турнир, отбор будет проходить на чемпионате страны.

Кубок Европы стал заключительным зимним стартом для легкоатлетов.