Спорт
14 Марта 2017 19:08
Кубок Европы стал заключительным зимним стартом для легкоатлетов Беларуси
Белорусские спортсмены оказались не слишком довольны показанными результатами на Кубке Европы по метаниям, несмотря на то, что из Испании наши легкоатлеты вернулись с тремя медалями. Серебряный призер Павел Борейша, к примеру, выполнил норматив на мир, но из-за высокой конкуренции в этой дисциплине не гарантировал себе поездку на турнир, отбор будет проходить на чемпионате страны.
Кубок Европы стал заключительным зимним стартом для легкоатлетов.
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