Кто сыграет в полуфинале мировой группы Кубка федерации, станет известно сегодня

12 Февраля 2017 09:08

После первого дня турнира счет в матчевой встрече между сборными Беларуси и Нидерландов 1:1. Сегодня в 11:00 первыми на корт выйдут лидеры команд - Александра Соснович и Кики Бертенс. После сыграют Арина Соболенко и Михаэла Крайчек. В пятом парном поединке встретятся Вера Лапко и Ольга Говорцова, а также Синди Бургер и Аранча Рус. Отметим, капитаны команд за час до старта первого матча и за 20 минут до начала двух последующих могут провести замены игроков. Прямые трансляции игр смотрите на "Беларусь 5".