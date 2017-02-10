Спорт
12 Февраля 2017 09:08
Кто сыграет в полуфинале мировой группы Кубка федерации, станет известно сегодня
После первого дня турнира счет в матчевой встрече между сборными Беларуси и Нидерландов 1:1. Сегодня в 11:00 первыми на корт выйдут лидеры команд - Александра Соснович и Кики Бертенс. После сыграют Арина Соболенко и Михаэла Крайчек. В пятом парном поединке встретятся Вера Лапко и Ольга Говорцова, а также Синди Бургер и Аранча Рус. Отметим, капитаны команд за час до старта первого матча и за 20 минут до начала двух последующих могут провести замены игроков. Прямые трансляции игр смотрите на "Беларусь 5".
Другие новости
12.02.2017 15:02 / Спорт Дарья Домрачева - серебряный призер чемпионата мира по биатлону
12.02.2017 15:00 / Спорт Белорусские теннисистки впервые в истории вышли в полуфинал Кубка Федерации
12.02.2017 13:00 / Спорт Дарья Домрачева завоевала серебро в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону
12.02.2017 09:10 / Спорт В австрийском Хохфильцене сегодня состоятся две гонки преследования
11.02.2017 21:21 / Спорт Беларусь впервые в истории принимает этап Кубка мира по шорт-треку
11.02.2017 21:18 / Спорт Теннис мирового уровня в Минске
11.02.2017 15:15 / Спорт Алина Талай занимает четвертое место на турнире по легкой атлетике в Берлине
11.02.2017 15:11 / Спорт Матчевая встреча Беларусь - Нидерланды. Болеем за наших на "Беларусь 5"
11.02.2017 12:05 / Спорт Наши хоккеисты узнали соперника в матче за третье место Кубка Словакии
11.02.2017 09:09 / Спорт На чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене - сегодня третий день
11.02.2017 09:08 / Спорт Женская сборная по теннису впервые стартует в Мировой группе Кубка Федерации
10.02.2017 21:25 / Спорт Впервые в истории белорусского тенниса
10.02.2017 19:22 / Спорт Белорусы выступят в шести видах спорта на ХІІІ Европейском юношеском олимпийском фестивале
10.02.2017 15:02 / Спорт Антон Кушнир выиграл золото этапа Кубка мира по фристайлу в Корее
10.02.2017 12:10 / Спорт Александра Саснович сыграет в первом матче Кубка Федерации Беларусь - Нидерланды
10.02.2017 12:07 / Спорт БГК победил венгерский "Пик" со счетом 25:23
10.02.2017 07:04 / Спорт Второй день чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене пройдет с участием Дарьи Домрачевой
09.02.2017 21:19 / Спорт Чемпионат мира по биатлону стартовал в австрийском Хохфильцене